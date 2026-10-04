Какой же позор в Формуле-1! Её распиаренные моторы заглючили под дождём

Гран-при Бахрейна Формулы-1, проходящий в этом году на малайзийской трассе «Сепанг», обернулся позором для нового технического регламента Формулы-1, а конкретно — его моторной составляющей. Что же случилось?

Так уж вышло, что нынешний сезон Ф-1 жалеет инженеров и не радует болельщиков в плане погоды: по сути, все гонки получились сухими. Соответственно, никто не смог толком испытать «дождевую» работу новых силовых установок, где почти 50% мощности зависит от гибридной составляющей. И вот в Малайзии за полчаса до старта пошёл настоящий ливень. Добро на прогревочный круг дали с задержкой в 40 минут — и этот круг обернулся катастрофой.

Машины начали стремительно растягиваться по трассе, поскольку некоторые болиды просто отказывались ехать. Проблемы возникли абсолютно у всех обладателей моторов «Феррари», однако показывать пальцем только на итальянцев нельзя — пострадало и по одному клиенту «Ауди» и «Ред Булл». Соответственно, возникли огромные разрывы, порядок гонщиков перемешался, сейфти-кар оказался не впереди пелотона, а внутри него, «догнав» часть пилотов на круг — в такой ситуации гоночной дирекции ничего не оставалось, кроме как вернуть машины в боксы, отложив стартовую процедуру.

Хаос на прогревочном круге Гран-при Бахрейна Фото: Кадр из трансляции

Причина этого цирка — как раз в силовых установках. Есть сразу три теории.

Первую предложил экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Энтони Дэвидсон. В дождевых условиях, когда скорость ниже, двигатель внутреннего сгорания не в состоянии поддерживать адекватную работу турбины. Ранее эту проблему решало наличие генератора тепловой энергии MGU-H, но по правилам 2026 года его больше нет — и турбина «убивала» работу двигателей.

«Многое сводится к домашней работе, которую следовало сделать до этих дождливых условий. Многое можно смоделировать. По сути, если ты работаешь двигателем слишком медленно, турбина сбрасывает обороты, потому что у нас больше нет MGU-H. Что фактически происходит: если ты слишком долго находишься без газа, турбина сбрасывает обороты, и, когда гонщик снова нажимает на газ, она использует всю энергию двигателя.

Как только батарея разряжается, ты остаёшься только с мощностью двигателя внутреннего сгорания. И, поскольку он больше не может достичь требуемого гонщиком крутящего момента — потому что двигатель не создаёт мощность из-за отсутствия турбонаддува — ты выходишь за пределы регламента ФИА. Всё это сделано, чтобы команды не могли использовать трэкшен-контроль. Это невероятно сложно, ты попадаешь в эту ужасную ловушку, где двигатель не может снова ускориться, потому что тебя наказывает этот регламент».

Второй вариант — активное участие ИИ в работе силовых установок. Нынешние моторы настолько сложны, что ИИ «помогает» пилотам грамотно распределять расход энергии по кругу. Но если возникает некая нестандартная ситуация, то «электронные мозги» начинают глючить. Например, на Гран-при Австралии они спровоцировали вылет Оскара Пиастри, а недавно в Баку отправили в стену Валттери Боттаса. Вполне вероятно, что в непривычных дождевых условиях ИИ моторов не понял, что происходит, и отказался адекватно выдавать мощность.

Материалы по теме Боттас объяснил аварию на последнем круге Гран-при Азербайджана суперклиппингом

Наконец, в разговоре по радио с Льюисом Хэмилтоном его гоночный инженер позволил себе туманную фразу, что «это не наша проблема». Возможно, он просто имел в виду, что это проблема не только Льюиса, однако не исключён и вариант, что сложности были вызваны некими проблемами со стороны ФИА — её программным обеспечением, сбоем сигнала, поступающим в силовые установки, или чем-то ещё…

Какой бы вариант ни оказался верным, суть одна. Срыв старта Гран-при в Малайзии — огромный удар по репутации Формулы-1. Всё это явно не понравится и автопроизводителям, представленным в чемпионате мира. К счастью, уже практически согласовано, что не позже 2031 года силовые установки в их нынешнем виде уйдут в прошлое, а в 2027-2028 годах последовательно вырастет мощность ДВС, что сделает роль гибридов чуть меньше, а работу с ними — чуть проще.