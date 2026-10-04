Хаос в Ф-1: первая победа Ферстаппена, Алонсо в очках и финальный удар по Расселлу!

Все мы любим дождевые гонки Формулы-1, но на малазийском «Сепанге», принимающем Гран-при Бахрейна (так уж вышло), осадки перед стартом превратили прогревочный круг перед стартом в настоящий цирк. Когда ливень стих и с опозданием в 40 минут пилоты отправились на прогрев, то заглючила чуть ли не половина силовых установок! Выяснилось: то ли их программное обеспечение, то ли сама конструкция двигателей не рассчитаны на низкую скорость при «дождевом» прогреве. Машины начали тормозить или даже замирать на трассе, сейфти-кар и Ферстаппен даже опередили часть пелотона практически на круг. Пришлось прерывать предстартовую процедуру — старт гонке дали спустя ещё час.

Столь долгая пауза привела к непростому тактическому выбору — стоит ли рискнуть и начать гонку на сликах? В лидирующей группе на риск пошли представители «Феррари» и «Макларена», при этом в Уокинге засомневались и перед стартом позвали Пиастри в боксы — мудрое решение. Первые круги показали, что выбор в пользу сликов был абсолютно провальным: обладатели промежуточных шин ехали секунд на 20 быстрее и очень быстро создали отрыв, позволявший им затем спокойно сменить резину. Чтобы вы понимали: после девятого круга Льюис Хэмилтон шёл 18-м с отставанием в 90 секунд!

Казалось, всё кончено, но безнадёжно отставших спас Валттери Боттас: финн потерял контроль над «Кадиллаком» и застрял в гравии. Соответственно, выехал сейфти-кар, собравший весь пелотон. Как раз в этот момент и подошла пора переходить с промежуточной резины, так что после рестарта гонка была уже полностью сухой. И лидировал в ней отнюдь не Макс Ферстаппен. На старте что-то невероятное выдали два представителя «Мерседеса», так что после первого круга Антонелли лидировал впереди Расселла, а Ферстаппен еле-еле отбил третью позицию у Лоусона.

После того как сейфти-кар вернулся в боксы, положение пилотов потихоньку начало стремиться к более классическому. Ну, если мы говорим конкретно про Малайзию, где Ферстаппен был неудержим весь уикенд. Нидерландец ещё на промежуточных шинах быстро прошёл Расселла, а на сликах оставил позади и Антонелли. Мимо напарника заодно проскочил и Джордж.

Ферстаппен уехал наращивать отрыв, а Антонелли через некоторое время сигнализировал по радио, что он быстрее Расселла. Разумеется, никаких сигналов с командного мостика не последовало, однако итальянец справился и без них — есть обгон за второе место на 20-м круге. Позади первой тройки Хаджар давно опередил Лоусона, а на шестую строчку стремительно забрался Хэмилтон. Льюис на рестарте шёл 15-м, однако на сликах был просто неудержим. За ним чуть медленнее пробивались вперёд и два «Макларена» с Леклером, последовательно отодвигавшие назад лучших из середняков.

На второй половине дистанции интригой внутри топ-3 особо не пахло. Ферстаппен контролировал ситуацию, а Антонелли мог помешать разве что себе самому. Например, один раз из-за ошибки в последнем повороте лидер общего зачёта едва не оказался справа от столбика, проезд мимо которого автоматически означает заезд на пит-лейн. В итоге Кими этот столбик сбил, не повредил антикрыло и остался вторым.

Обострить ситуацию под финиш решила коробка передач на «Уильямсе» Алекса Албона. Таиландец припарковал машину на обочине, и из-за застрявшей коробки маршалы не могли оперативно эвакуировать болид — виртуальный сейфти-кар сменился реальным. Все поменяли резину, а отрывы, разумеется, пропали.

И тут — драма: даже до рестарта не доехал «Мерседес» Расселла, остановившийся в первом повороте! Вайбы схода Хэмилтона на «Сепанге» в 2016-м… А из-за притормозивших позади Расселла машин пришлось уходить на обочину Норрису, который после вылета и проезда по гравию выпал из очковой зоны. Хорошо ещё, не вынес машину напарника.

На рестарте у дуэта лидеров ничего интересного не произошло: Ферстаппен и Антонелли обошлись без риска и борьбы, нидерландец быстро создал задел от «Мерседеса» и помчал к победе. А вот Хаджар не спас третье место — у француза банально не хватило темпа, чтобы сдержать Хэмилтона, а затем и Леклера. Подиум для Льюиса — и это после такого кошмарного старта гонки!

Пиастри финишировал шестым впереди проведшего стабильную, относительно спокойную гонку Лоусона. А вот восьмым стал… Фернандо Алонсо! Ещё до выезда сейфти-кара Фернандо заслуженно выбрался на 10-ю позицию и готовился отбивать атаки Хюлькенберга. Ну а сход Расселла и вылет Норриса принесли испанцу ещё два места и сразу четыре очка!

Норрис за несколько кругов успел выбраться на девятую позицию, а вот Хюлькенберг, ранее эффектно обогнавший в одном повороте Стролла и Окона, не удержал даже 10-ю строчку — после долгой борьбы с Линдбладом Арвид взял верх в начале предпоследнего круга. Отметим, что только 15-м финишировал Эстебан Окон, который долгое время шёл шестым, но сначала пропустил всех топов, затем ошибся на заезде на пит-лейн и оказался за Линдбладом, а потом словно бы вообще потерял темп — безрадостная концовка.

Что ж, получилось весело — и хорошо, что получилось, а то после двух отложенных стартов уже возникали сомнения, а быть ли гонке. В итоге же у нас первая победа Ферстаппена в сезоне, первый триумф моторов «Ред Булл» и, видимо, официальное окончание борьбы Расселла за чемпионство. Следующий этап — Гран-при Сингапура — пройдёт уже в следующие выходные.