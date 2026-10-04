«Феррари» не угадала, но справилась, а организаторы — нет. Итоги Гран-при Бахрейна

В Малайзии состоялся дождевой Гран-при Бахрейна Формулы-1, и первую победу в сезоне записал на свой счёт Макс Ферстаппен. Она также стала первой для «Ред Булл» с силовыми установками собственной разработки. «Мерседес» же в этот уикенд не был той доминирующей силой, что в начале сезона. Противопоставить Ферстаппену немецкой команде было попросту нечего, а ближе к финишу вновь вышла из строя силовая установка на машине Джорджа Расселла — в результате отрыв Андреа Кими Антонелли перевалил за 80 очков.

Эти и другие итоги 16-го этапа сезона-2026 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Прогресс «Ред Булл» впечатляет

В начале сезона-2026 «Ред Булл» выпал из группы лидеров и находился ближе к середнякам — даже на подиум Макс Ферстаппен впервые попал лишь в Канаде, на пятом этапе сезона. Нидерландец не стеснялся критиковать команду и построенную ею машину, но инженеры продолжали работать и исправлять ошибки, и это дало свои плоды: на «Сепанге» «Ред Булл» не было равных — по крайней мере, в руках Макса.

В субботу Ферстаппен выиграл квалификацию, опередив всех более чем на 0,3 секунды. Не то чтобы это разгромное преимущество, но Макс выглядел очень уверенно. В гонке же нидерландец попросту разгромил соперников. Пропустив на старте «Мерседесы», Ферстаппен довольно уверенно их опередил, а затем оторвался на 10 секунд. Даже выезд автомобиля безопасности не помог соперникам: Макс не оставил возможности для контратаки и уехал от Антонелли на безопасное расстояние.

Ферстаппен впереди пилотов «Мерседеса» Фото: Clive Mason/Getty Images

Теперь интересно, сохранит ли «Ред Булл» такой темп до конца сезона или же это был результат стечения отдельных факторов. Пока что новые победы Ферстаппена выглядят маловероятно, но в этом году расстановка сил регулярно меняется. Сначала главными соперниками «Мерседеса» выглядели пилоты «Феррари», затем начал побеждать «Макларен», может, теперь настал черёд «Ред Булл»? К тому же победа в Куала-Лумпуре — это уже шестой подиум Макса в семи последних гонках.

Следующий этап чемпионата пройдёт в Сингапуре — на трассе, на которой Ферстаппен ни разу в карьере не побеждал. Но этот сезон — довольно странный и непредсказуемый, когда, если не сейчас, Максу прерывать эту неудачную серию? Кроме того, за счёт победы на Гран-при Бахрейна (в Малайзии) «Ред Булл» в борьбе за третье место Кубка конструкторов сократил отставание от «Макларена» до 18 очков. В общем, Милтон-Кинсу есть за что бороться, пусть даже это не пятый титул Ферстаппена.

Расселл опять уступает Антонелли в скорости

После красивой победы Джорджа в Баку казалось, что проблемы британца позади и теперь он вновь способен на равных сражаться с Антонелли. Увы, этап на «Сепанге» показал, что это не так. В квалификации Расселл проиграл напарнику чуть более двух десятых секунды и стартовал на четыре позиции ниже, уступил ему в очной дуэли в гонке и отстал на несколько секунд. Жаль, что Джорджа подвёл двигатель, но у него в любом случае не было шансов опередить Кими.

За семь этапов до конца сезона Расселл уступает Антонелли 84 очка, это значит, что Кими во всех оставшихся гонках может финишировать сразу за напарником и всё равно останется впереди него по итогам сезона. То есть даже побед Джорджу будет недостаточно — он вернётся в борьбу за титул лишь в том случае, если у Антонелли начнётся затяжная серия серьёзных неудач. Впрочем, даже без схода разрыв между напарниками составлял бы 69 очков — и сложно представить, как Расселл мог бы их отыграть.

Маршалы эвакуируют машину Расселла Фото: Clive Mason/Getty Images

Что до самого Антонелли, то он и правда проводит чемпионский сезон. Он ошибся в квалификации в Баку, но не расклеился и пробился на пятое место, заработав какие-никакие очки. В Малайзии Кими тоже допустил ошибку, широковато выехав в последнем повороте и подпустив Расселла, однако сохранил концентрацию, не дал напарнику провести атаку и удержал второе место. Даже без схода Расселла второе место было бы вполне благополучным исходом для Кими.

«Феррари» ошиблась, но исправилась

На старте гонки оценить состояние асфальта было сложно, командам пришлось буквально гадать, на каких шинах начинать заезд. Трасса, конечно, была мокрой, но многие ожидали, что она быстро просохнет, и за счёт этого стартовавшие на сликах получат преимущество, когда остальные поедут в боксы избавляться от «промежуточной» резины. Однако трасса высыхала не так быстро, как многие ожидали, и старт на сликах оказался ошибкой.

«Феррари» была одной из тех команд, которая сделала ставку на слики и не угадала. Однако в дальнейшем стратеги сработали превосходно. Леклер, поняв, что теряет слишком много времени, перешёл на «промежуточные», а Хэмилтон остался на сликах. Разделить стратегии было логично, хотя странно, что этого не сделали перед стартом. Кроме того, сработал неожиданный ход Льюиса, который, в отличие от остальных, не поехал в боксы после вылета Боттаса.

В результате Хэмилтон совершил лишь два пит-стопа, в то время как многие останавливались по три или даже четыре раза, провёл множество обгонов и пробился на подиум. И это при отставании в полторы минуты на первых кругах! Причём Хаджара Льюис догнал ещё до появления второго автомобиля безопасности. Леклеру тоже удалось прорваться — Шарль финишировал четвёртым, а «Феррари» по итогам этапа умудрилась сократить отставание от «Мерседеса» в Кубке конструкторов.

Борьба Хэмилтона и Хаджара Фото: Clive Mason/Getty Images

Провалы организаторов

Прошедшая гонка прежде всего запомнится не победой Ферстаппена и не сходом Расселла, а целым рядом провалов организаторов. Всё началось уже на прогревочном круге, когда выяснилось, что программное обеспечение силовых установок не готово к дождевым гонкам — из-за особенностей искусственного интеллекта машины теряли скорость и чуть ли не останавливались прямо на трассе.

ФИА достаточно оперативно обновила софт и разослала новую версию командам, но всё равно удивительно, как такое вообще произошло. И зачем в принципе так усложнять правила Формулы-1? Желание организаторов идти в ногу с развитием автомобильной индустрии, которая вроде как переходит на электромобили, понятно, но насколько все эти ИИ релевантны дорожным автомобилям? Проблемы с программным обеспечением стали ещё одной антирекламой — Формула-1 в этот момент выглядела посмешищем.

Кроме того, много вопросов вызывает эвакуация машины Алекса Албона, который, вообще-то, остановился рядом с постом маршалов, на котором находился эвакуатор. Сначала дирекция объявила виртуальный сейфти-кар, затем спустя продолжительное время его заменили настоящим автомобилем безопасности. Причём возил он пелотон целых девять кругов — это 16% от всей дистанции гонки. Кажется, дирекция, которая должна контролировать ход заезда, в этот раз вообще мало что контролировала. Ну а напоследок, как будто этого было мало, произошла заминка с исполнением гимна на подиуме. Для организаторов день получился очень неприятным.