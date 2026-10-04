Кто худший гонщик Гран-при Бахрейна Формулы-1?

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот. По итогам гонки на стационарной трассе «Сепанг» редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — окончательное решение за вами.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Ландо Норрис
В отличие от напарника, британец не переспорил команду и ошибочно не перешёл обратно на промежуточные шины перед стартом гонки. Ну, это ладно — главную ошибку британец допустил позади машины безопасности, когда едва не влетел в Оскара Пиастри, не заметив, что весь пелотон впереди замедлился. Из-за вылета Норрис потерял несколько позиций и до финиша не успел обойти обратно Лоусона и Алонсо.
Валттери Боттас
Как и другие обладатели «софта», финн был беспомощен на первых кругах и при этом занимал последнюю позицию. Ну а вишенкой на торте оказался вылет на восьмом круге, когда Боттас потерял контроль над машиной и завяз в гравии.
Габриэл Бортолето
Бразильский гонщик грубо ошибся, когда машина безопасности вернулась в боксы после вылета Валттери Боттаса. Неверно оценив обстановку, Бортолето рванул в атаку на «Уильямс» Сайнса, однако на сырой трассе «Ауди» снесло в сторону испанца. Габриэл заработал 10 штрафных секунд и при этом повредил на собственной машине переднее антикрыло и днище — на этом борьба за очки была завершена.
Пьер Гасли
Неверный выбор в сторону сликов сделала примерно половина пелотона, но если не считать вылета Боттаса в боевом режиме, то самую грубую ошибку допустил именно Гасли. Ещё до старта гонки Пьер потерял контроль над автомобилем и чудом не улетел в отбойники после долгого неуправляемого путешествия по обочине. Ну а вернуться в борьбу за очки шансов уже не было.
Эстебан Окон
Противоречивая гонка француза. Эстебан отлично провёл первую половину, уверенно держась в очковой зоне, но вот вторую часть завалил. Для начала Окон ошибся при заезде на пит-лейн, из-за чего проиграл место Линдбладу. А дальше у француза абсолютно пропала скорость: так и застряв за Арвидом, Окон позднее пропустил Алонсо, Хюлькенберга и даже Стролла. Загадочная история.