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Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 на Гран-при Бахрейна — 2026: Боттас, Норрис, Бортолето, Гасли, Окон

Кто худший гонщик Гран-при Бахрейна Формулы-1?
Евгений Кустов
Рейтинг: кто худший гонщик ГП Бахрейна Ф-1
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А вот в этот раз вроде бы без явного фаворита.

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот. По итогам гонки на стационарной трассе «Сепанг» редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — окончательное решение за вами.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто худший гонщик Гран-при Бахрейна Формулы-1?
Ландо Норрис
Фото: Clive Mason/Getty Images
1 место

Ландо Норрис

В отличие от напарника, британец не переспорил команду и ошибочно не перешёл обратно на промежуточные шины перед стартом гонки. Ну, это ладно — главную ошибку британец допустил позади машины безопасности, когда едва не влетел в Оскара Пиастри, не заметив, что весь пелотон впереди замедлился. Из-за вылета Норрис потерял несколько позиций и до финиша не успел обойти обратно Лоусона и Алонсо.

Валттери Боттас
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
2 место

Валттери Боттас

Как и другие обладатели «софта», финн был беспомощен на первых кругах и при этом занимал последнюю позицию. Ну а вишенкой на торте оказался вылет на восьмом круге, когда Боттас потерял контроль над машиной и завяз в гравии.

Габриэл Бортолето
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
3 место

Габриэл Бортолето

Бразильский гонщик грубо ошибся, когда машина безопасности вернулась в боксы после вылета Валттери Боттаса. Неверно оценив обстановку, Бортолето рванул в атаку на «Уильямс» Сайнса, однако на сырой трассе «Ауди» снесло в сторону испанца. Габриэл заработал 10 штрафных секунд и при этом повредил на собственной машине переднее антикрыло и днище — на этом борьба за очки была завершена.

Пьер Гасли
Фото: Clive Mason/Getty Images
4 место

Пьер Гасли

Неверный выбор в сторону сликов сделала примерно половина пелотона, но если не считать вылета Боттаса в боевом режиме, то самую грубую ошибку допустил именно Гасли. Ещё до старта гонки Пьер потерял контроль над автомобилем и чудом не улетел в отбойники после долгого неуправляемого путешествия по обочине. Ну а вернуться в борьбу за очки шансов уже не было.

Эстебан Окон
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
5 место

Эстебан Окон

Противоречивая гонка француза. Эстебан отлично провёл первую половину, уверенно держась в очковой зоне, но вот вторую часть завалил. Для начала Окон ошибся при заезде на пит-лейн, из-за чего проиграл место Линдбладу. А дальше у француза абсолютно пропала скорость: так и застряв за Арвидом, Окон позднее пропустил Алонсо, Хюлькенберга и даже Стролла. Загадочная история.

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