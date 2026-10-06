Почему не наказали Норриса и как команды могли так ошибиться с выбором шин? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Бахрейна Формулы-1, который выиграл Макс Ферстаппен.

Победа Макса — намёк на рывок «Ред Булл» в 2027-м и борьбу за титул?

Это был приятный сюрприз. Но что-то мне подсказывает, что это разовое явление. Как когда-то было у доминирующего «Мерседеса» с Сингапуром. Хотя, может, я ошибаюсь — лучше, чтобы ошибался. Я вообще люблю ко всему скептически относиться, так и к этому предположению — тоже. Слабо верится, что порядок сил поменяется.

Что думаете о первой сорванной процедуре старта?

Большой цирк как он есть!

Считаете ли грубой ошибкой решение части команд стартовать на сликах?

Мне странно, что такие ошибки происходят. Я прекрасно понимаю такие ошибки на базовом уровне, в любой молодёжной серии. Где есть инженер, ты и прогноз погоды (скорее всего, бесплатный). Но в Формуле-1 инженеров много, а радар, можно сказать, предсказывает будущее. Всяко есть возможность узнать и состояние трассы в любом повороте. Реально удивлюсь, если эту часть они не закрывают — при их-то бюджетах! Так что мне странны такие ошибки. Как минимум на прогревочном круге многие могли заехать и поменять шины.

Насколько психологически сложно сказать команде по радио, что выбранные шины точно неверны и нужен пит-стоп?

Не сложно. Ты можешь проиграть 10 секунд за один круг. Так что психологически сложностей нет. Ты же рационально подходишь, будет ли твоё время гонки короче, если сейчас поменять на нужную резину, или нет. Если да, то говоришь об этом команде.

Кто для вас больший герой гонки — Ферстаппен, Хэмилтон, Алонсо?

Пусть будет Алонсо: довёз эту колымагу до очков. Я в начале сезона поставил бы на то, что не доедут и близко к десятке.

Согласны ли с решением судей не давать реальный штраф Норрису, когда он чуть не влетел в Пиастри?

Нет. Вообще, под сейфти-каром такие инциденты обычно наказываются жёстче. Аварийная ситуация при нейтрализации. Она же на то и есть машина «безопасности», а ты взял и создал опасность! Может, это карма за комментарии Ландо в Баку про Франко. Так-то ошибка похуже, чем у Колапинто. Но зато стабильность: если напарники, то не наказываем.

Почему Бортолето за Сайнса наказали, а Линдблада за Лоусона на прошлом этапе — нет?

Потому что Габриэл и Карлос — из разных команд. Если пытаться понять логику судейства, то я вижу только такое логическое объяснение.

Нужен ли был сейфти-кар, когда сошёл Албон?

Мне кажется, нет. Но сейчас любая остановленная на трассе машина ведёт к сейфти. С точки зрения безопасности трагический инцидент Жюля Бьянки оправдывает любой подобный сейфти-кар.

Невезение Расселла — это что? Просто так бывает, порча, сосредоточенность команды на Антонелли?

Это невезение. Не больше, не меньше. И Кими сходил в этом году. Напомните — Джордж же только что выиграл в Баку? Так что ну не прям невезение.

Как вам в целом возвращение «Сепанга»?

Да класс! Думаю, всем пришла в голову мысль: почему есть гонка в Мадриде и нет на «Сепанге»…