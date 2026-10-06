Драма в ЧМ по ралли: судьбу титула решила авария за два поворота до финиша

Поток новостей по Гран-при Бахрейна Формулы-1 позади, а поэтому давайте обратим внимание на финал чемпионата мира по ралли. В истории WRC хватало драматичных моментов (например, Карлос Сайнс один раз потерял титул, когда его мотор сломался перед финишем финального спецучастка сезона), и вот в минувший уикенд мы получили новую драму, о которой будем помнить всегда.

Напомним расклады на финал сезона. После предыдущего этапа лидер общего зачёта Эльфин Эванс располагал комфортным отрывом в 17 очков от своего партнёра по «Тойоте» Сами Паяри, ещё один пилот японской команды Оливер Сольберг проигрывал 21. А вот девятикратный чемпион мира Себастьен Ожье, пропустивший два этапа ради времени с семьёй, после неудач в Финляндии и Парагвае досрочно потерял шансы на 10-й титул.

По ходу финального этапа на Сардинии быстро стало ясно, что чемпионству Эванса угрожает только Сольберг, который благодаря собственной скорости и более выгодной стартовой позиции вырвался в лидеры, в то время как Эванс шёл пятым. Таким образом, к воскресенью виртуальный отрыв Эльфина от Оливера скукожился до шести очков (в WRC хитрая очковая система, нет смысла детально её расписывать).

В воскресенье пилотов ожидали четыре спецучастка, включая так называемый Power Stage, за который отдельно выдают очки пяти быстрейшим пилотам. И вот к этому Power Stage Эванс, проколовший колесо на предпоследнем спецучастке, виртуально опережал Сольберга всего на очко! То есть всё оказалось максимально просто: кто из двух гонщиков проедет финальный доп быстрее, тот и станет чемпионом. С оговоркой, конечно, что Сольбергу в случае своего превосходства ещё требовалось войти в топ-5 спецучастка и получить хотя бы одно бонусное очко.

Эванс уходил на дистанцию Power Stage раньше Сольберга — чаще всего это проигрышная ситуация, потому что на гравийных ралли первые экипажи «чистят» трассу для остальных. Казалось, всё складывается в пользу Сольберга: по промежуточным отсечкам Оливер — сын чемпиона мира 2003 года Петтера — действительно шёл быстрее. Всего за 1,2 км до конца спецучастка у Оливера был запас в 1,9 секунды — для ралли это много.

Оливер Сольберг вылетает за два поворота до финиша Фото: WRC

И тут — драма! Когда до финиша оставалось всего 100 метров и два поворота, Сольберг слегка потерял контроль над «Тойотой», её подбросило и швырнуло вправо на обочину! Аварии удалось избежать, но, когда Сольберг выбрался обратно на трассу, чемпионат был давно проигран. Эванс — чемпион впервые в карьере.

«Я был уверен, что всё кончено, — признавался на финише Эванс сразу после завоевания титула. — Я проехал спецучасток не лучшим образом. Выложился как мог, но чисто проехать не вышло. У меня были проблемы, а потом я увидел, что Оливер вылетает… Я не мог поверить своим глазам, это же было так рядом с финишем. Мне жаль его».

Оливер Сольберг и Эльфин Эванс после финиша сезона Фото: Luca Barsali/NurPhoto via Getty Images

«Я думал, что поворот пройдёт без проблем, – рассуждал со своей стороны Сольберг. – Да он и шёл-то без проблем, пока снаружи не оказался кустарник, похожий на насыпь из гравия. Не ожидал, что машину затянет внутрь, это стало сюрпризом. Но, разумеется, когда ты атакуешь на грани, то всё бывает. Я не знал данных по сплитам, не знал, что у меня есть запас в две секунды.

Эльфин определённо заслуживает этого. Он провёл отличный сезон, но, по крайней мере, я дал самому себе шанс и сделал всё, что мог. Если бы я проиграл Power Stage по времени, то никогда не смог бы сказать, что выложился по максимуму. А я сделал именно это – и вылетел. По крайней мере, попробовал».

Эльфин Эванс празднует чемпионство Фото: Massimo Bettiol/Getty Images

Наверное, если Эванс и мог стать чемпионом, то только таким образом. Эльфин — пятикратный вице-чемпион мира, ему постоянно чего-то не хватало, чтобы стать первым. Например, в ковидном 2020-м Эванс попал в аварию на финальном этапе в Монце и отдал титул Ожье, а в 2025-м британец проиграл французу чемпионство с отставанием в четыре очка, хотя Себ пропустил три этапа. И вот теперь — словно компенсация за все прежние страдания.