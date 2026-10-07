«Если ты «Феррари» фан, гонки сводятся к слезам». Колонка Петрова

Всем привет! Давайте обсудим суматошный Гран-при Бахрейна, состоявшийся на малайзийском «Сепанге».

Не критикуйте ФИА слишком сильно

Конечно, первое впечатление от гонки — странная ситуация, когда на прогревочном круге машины стали одна за другой останавливаться, отставая от сейфти-кара. Представляю, как были удивлены находившиеся в кокпитах пилоты! Как объяснила ФИА, погодные условия привели к сбою в программном обеспечении — на самом деле, у нас в РСКГ была похожая ситуация, пропал тайминг. И как в Формуле-1, наши спецы очень быстро дистанционно решили все проблемы, график этапа не был сорван.

Я бы не стал слишком уж сильно критиковать ФИА за эту ситуацию. Машины и силовые установки сейчас действительно сложные, ни у кого ещё не было опыта дождевых гонок. К тому же в этот раз не было гонок Формулы-2 и Формулы-3, которые позволили бы организаторам лучше подготовиться и всё учесть. Думаю, в итоге гонка получилась настолько интересной, что про сумбурное начало все подзабыли.

Вообще, было интересно понаблюдать, как нынешняя техника Ф-1 будет вести себя в дождь. Мы уже даже на прогревочных кругах видели, как некоторые машины просто сдёргивало с трассы. Конечно, тут и выбор сликов играл свою роль, и просто отсутствие опыта езды на этих машинах. Кстати, заметил, что по сравнению с временами моих выступлений на «Сепанге» сильно изменили поребрики — они стали совершенно другими, более плоскими, и тем самым словно расширили трассу.

«Если ты «Феррари» фан, гонки сводятся к слезам»

«Ред Булл» — молодцы, что лучше всего сориентировались по тактике. Вообще, когда мы глобально говорим про ошибки в стратегии, то на «Ред Булл» показываем пальцем реже всего. Они чаще всех принимают верные решения в непростых ситуациях. А вот что касается «Феррари», то мне понравился стишок болельщика в интернете: «Если ты «Феррари» фан, гонки сводятся к слезам». Увы, всё так.

В оправдание «Феррари» и других, выбравших слики, скажу, что асфальт на «Сепанге» абсолютно не похож на другие трассы. Сам помню, что он был какой-то странный. Видимо, эта странность покрытия привела и к тому, что трасса так долго сохла. Обычно при дикой жаре и высокой влажности траектория «прорисовывается» всего за три-четыре круга, а тут понадобилось целых 10.

Долгое подсыхание трассы неприятно удивило команды Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Возможно, над трассой был такой дождевой «осадок», который словно вновь смачивал трассу. Знаете, напомнило мою родную Ленинградскую область и вообще Россию. Вот когда нет дождя, но ты идёшь по лесу, и всё равно всё мокрое, кроссовки сыреют…

Однако даже если этот «осадок» стал неожиданностью, то почему в «Феррари» не решили разделить стратегии, снизив риск? Конечно, пилот всегда имеет право взять и сказать: «Я точно еду в боксы, меняем резину на промежуточную». В такой ситуации команда не сможет ему отказать, ведь пилот видит трассу своими глазами и понимает, как будет вести себя машина. Но всё же чаще всего финальное решение остаётся за командой.

У меня в GP2 был случай, когда я лидировал в гонке впереди ван дер Гарде, но команда передержала меня на трассе, а Гидо на сликах уверенно андеркатнул. Надо было мне тогда самому проявлять инициативу. Собственно, вот и Хэмилтон её проявил, когда уже по ходу гонки отказался менять «софт» и после сейфти-кара оказался впереди Леклера.

Ферстаппен и «Ред Булл» нашли какой-то «шаг»

Здорово, что даже при изначальной неудаче с выбором резины Хэмилтон отлично выступил. Он проделал потрясающую работу, обошёлся без вылетов. Льюису нравится эта трасса, он всегда быстр на «Сепанге». Леклер тоже был неплох, но всё же по темпу Льюис смотрелся быстрее.

Если говорим дальше о конкретных пилотах, то просто невероятный уикенд у Ферстаппена и потрясающая скорость у его машины. Очевидно, они нашли какой-то «шаг» по развитию машины, и это прибавило Максу и уверенности в работе болида, и скорости. Скажу честно: думал, что Малайзия станет лёгкой прогулкой для «Мерседеса», а в итоге видим такой сюрприз от «Ред Булл».

Если дело в каком-то развитии аэродинамики машины, если она стала стабильнее и быстрее в поворотах, то расклад сил в Ф-1 может поменяться. Считаю, Ферстаппен вполне может стать как минимум претендентом на титул в следующем сезоне. Конечно, делать слишком смелые прогнозы пока рановато, но то, как Макс привёз в квалификации три десятые, меня впечатлило.

Антонелли проспал рестарт

Позволю себе покритиковать Кими Антонелли. Он проспал рестарт, не сумел создать никакого отрыва от Ферстаппена в последнем повороте и сразу пропустил Макса. Да, наверное, нидерландец всё равно его обогнал бы, но всё же у Антонелли появилась бы возможность полидировать несколько кругов, попортить резину на «Ред Булл». Однако Кими словно не придумал, что ему делать.

Глобально-то вопросов по скорости к итальянцу не было: мне понравился его темп, было видно, что на этом этапе Кими ехал быстрее Расселла. Да, были ошибки, но Антонелли показывал свою истинную скорость. На сегодняшний день лидер внутри «Мерседеса» — именно Кими. Расселла жалко. Шансы на чемпионство у него остаются разве что теоретические.

Выступление Фернандо Алонсо, конечно, меня тоже впечатлило. Любые очки «Астона» — здорово. Алонсо напоминает, что он двукратный чемпион мира, который почти не допускает ошибок и выжимает максимум. В отличие, например, от своего напарника. Но обсуждать скорость «Астона» я бы пока не хотел — давайте дождёмся следующего этапа в Сингапуре, где очень важна прижимная сила. Вот там всё и оценим как следует.

Если говорить про предстоящий уикенд, то напомню, что в выходные будет не только Гран-при Сингапура, но и финальный этап СМП РСКГ, включая шестичасовую гонку «Эндуранса» 11 октября. Наш экипаж борется за победу в чемпионате России: лидируем с преимуществом в 37 очков от Yadro Motorsport, выступающего на «Мерседесе» категории GT3. Нам нужно финишировать не ниже восьмого места, чтобы гарантировать себе титул. А ещё одни представители «СМП Рейсинг» — женский экипаж — сохраняет шансы занять в общем зачёте второе место. Попробуем помочь нашим девчонкам, поработать командно.

Ну а вас призываю приехать на Moscow Raceway, где будет разыграно много титулов в разных классах, в том числе звание чемпиона России в самом топовом классе «Туринг»!