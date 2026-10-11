Быть ли первой победе Ферстаппена в Сингапуре? Гран-при Формулы-1 — LIVE!

Технический делегат ФИА Джо Бауэр сообщает о том, что на машинах Фернандо Алонсо и Исака Хаджара заменены компоненты силовой установки, а на болиде Лэнса Стролла изменили настройки подвеску. А это значит, что всем троим предстоит стартовать с пит-лейна.Алонсо должен был стартовать 16-м, но теперь эта позиция переходит к Алексу Албону, Серхио Перес и Валттери Боттас перемешаются на 17-е и 18-е места, а Джордж Расселл, которому ещё до уикенда заменили двигатель и начислили штраф в 40 позиций, будет стартовать 19-м.Если, конечно, не будет новых штрафов…