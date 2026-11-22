Доброй ночи! В 7:00 мск стартует очередная гонка сезона-2026 Формулы-1 с интригующей стартовой решёткой. Возможно, к утру в ней появятся изменения, но пока расклад следующий:1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»). 2. Джордж Расселл («Мерседес»). 3. Ландо Норрис («Макларен»). 4. Исак Хаджар («Ред Булл»). 5. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»). 6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»). 7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»). 8. Пьер Гасли («Альпин»). 9. Франко Колапинто («Альпин»). 10. Шарль Леклер («Феррари»). 11. Льюис Хэмилтон («Феррари»). 12. Нико Хюлькенберг («Ауди»). 13. Габриэл Бортолето («Ауди»). 14. Алекс Албон («Уильямс»). 15. Рафаэл Камара («Хаас»). 16. Серхио Перес («Кадиллак»). 17. Оскар Пиастри («Макларен»). 18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»). 19. Валттери Боттас («Кадиллак»). 20. Карлос Сайнс-мл. («Уильямс»). 21. Лэнс Стролл («Астон Мартин»). 22. Оливер Берман («Хаас»).В ожидании старта можете прочитать обзор квалификации и разбор странных действий Макса Ферстаппена. Материалы по теме Ферстаппен на поуле в Лас-Вегасе, но быстрейший — Антонелли! У «Феррари» — полный кошмар «Кто-то должен поставить Ферстаппена на место». Снова грязь от четырёхкратного чемпиона