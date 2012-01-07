Джастин Уилсон в сезоне-2012 будет выступать в IndyCar за "Дейл Койн"
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Англичанин Джастин Уилсон в сезоне-2012 будет выступать в серии IndyCar. Он вместе со своим инженером Биллом Паппасом подписал контракт с командой «Дейл Койн», сообщает американская пресса.
Ожидается, что соглашение будет официально подтверждено в ближайшие дни. Уилсон уже выступал за «Дейл Койн» в 2009 году – тогда он добыл первую и на данный момент единственную победу команды, выиграв в Уоткинс-Глен.
Уилсон выступает в IndyCar с 2008 года. Лучшим результатом стало девятое место в общем зачёте в сезоне-2009. Последние шесть этапов сезона-2011 Уилсон пропустил из-за травмы.
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