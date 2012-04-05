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Росберг: трасса в Китае более требовательна к передним покрышкам, чем к задним

Росберг: трасса в Китае более требовательна к передним покрышкам, чем к задним
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Гонщик «Мерседеса» Нико Росберг дал свой комментарий к предстоящему Гран-при Китая.

«У меня хорошие воспоминания о Гран-при Китая, там я финишировал на подиуме в 2010 году и лидировал в гонке в прошлом сезоне. Мне очень нравится эта трасса с большим количеством уникальных затяжных поворотов. Для меня Гран-при Китая будет настоящим стартом сезона, поскольку в предыдущих двух гонках всё пошло не по плану.

Эта трасса значительно отличается от двух предыдущих, поскольку она более требовательна к передним покрышкам, чем к задним. Мы знаем, что у нас есть быстрая машина, но мы хотим улучшить темп на длинных сериях кругов к этому Гран-при, чтобы иметь лучший гоночный темп», — цитирует Росберга пресс-релиз «Мерседеса».

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