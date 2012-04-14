Некоторые СМИ не намерены отправлять журналистов на Гран-при Бахрейна

Ряд зарубежных средств массовой информации уже заявил о том, что не будет отправлять своих журналистов для работы на Гран-при Бахрейна Формулы-1 2012 года, проведение которого уже подтвердила Международная автофедерация ФИА.

Из-за продолжающихся в королевстве беспорядков и отсутствия гарантий безопасности в Бахрейн не приедут представители финского канала MTV3, японского Fuji TV и немецкого представительства Sky Deutschland.

«Гран-при привлекает массу интереса на международной арене, но вероятность проблем и неприятностей слишком высока. Это очень плохо, поскольку возвращение Кими Райкконена в Формулу-1 повысило интерес к чемпионату, но ехать в Бахрейн в ущерб безопасности журналистов мы не хотим», — отметили представители MTV3.

Тем временем в Бахрейне продолжаются столкновения демонстрантов с полицией. Как сообщает Associated Press, протестующие забрасывают представителей сил правопорядка бутылками с зажигательной смесью, а на улицах звучат лозунги «Нет Формуле-1!»