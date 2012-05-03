"Форс Индия" вынуждена изменить планы на заключительный день тестов в Муджелло

«Форс Индия» была вынуждена внести изменения в свои планы на последний день тестов в Муджелло по причине того, что во второй день тестов Пол ди Реста смог проехать всего 14 кругов из-за проблем с гидравликой.

Большую часть дня шотландец провёл в боксах, пока команда решала проблемы с гидравликой, которые в конечном счёте привели к замене двигателя. По ходу всего заключительного дня тестов болид «Форс Индия» должен был испытывать Нико Хюлькенберг, однако теперь ди Ресте будет предоставлена возможность наверстать упущенное во время утренней части последнего тестового дня.

«У нас были некоторые ошибки в данных, и нам нужно было внести довольно много изменений в гидравлическую систему, чтобы решить проблемы. Это был немного разочаровывающий день.

Проблема была с индикаторами. Мы просто беспокоились, что они могут вызвать другие проблемы, отчасти — с безопасностью. Не желая этого, мы заменили всё… Двигатель, гидравлическую систему. Главным было убедиться, что Пол чувствует себя комфортно», — цитирует заместителя руководителя «Форс Индия» Роберта Фернли Autosport.