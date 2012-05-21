Гиллан: "Уильямс" справился с последствиями пожара в Испании

Главный операционный инженер «Уильямса» Марк Гиллан рассказал, что команда смогла справиться с последствиями пожара, который произошёл в её боксах после финиша гонки Гран-при Испании.

«78-круговая гонка на 3,34-километровой трассе с частично сменённым покрытием является уникальной, и это, без сомнения, одно из самых тяжких испытаний сезона для гонщика и команды, здесь нет пространства для ошибки. После победы Пастора в Барселоне оба гонщика хотят вернуться на трассу, и мы нацеливаемся на финиш в очках обеими машинами.

На подготовку команды к Монако повлиял пожар в боксах в Испании, но последствия инцидента были преодолены благодаря усилиям сотрудников на фабрике и партнёров, которые заменили повреждённое оборудование и запчасти, – эти усилия достойны Геркулеса. Мы также хотели бы поблагодарить другие команды за их помощь, которая подчёркивает, что в Формуле-1 царит спортивный дух.

Это первая гонка в сезоне, где мы будем использовать „суперсофт“ и „софт“. Согласно последним прогнозам погоды, ожидается сухой уик-энд. Как и всегда в Монако, квалификация будет иметь критическое значение, как и стратегия, чтобы сохранить набранные позиции. Мы привезём очередные новинки, и надеюсь, что мы продолжим прогрессировать. Мы с нетерпением ждём уик-энда», — цитирует Гиллана пресс-релиз команды.