15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гиллан: "Уильямс" справился с последствиями пожара в Испании

Гиллан: "Уильямс" справился с последствиями пожара в Испании
Комментарии

Главный операционный инженер «Уильямса» Марк Гиллан рассказал, что команда смогла справиться с последствиями пожара, который произошёл в её боксах после финиша гонки Гран-при Испании.

«78-круговая гонка на 3,34-километровой трассе с частично сменённым покрытием является уникальной, и это, без сомнения, одно из самых тяжких испытаний сезона для гонщика и команды, здесь нет пространства для ошибки. После победы Пастора в Барселоне оба гонщика хотят вернуться на трассу, и мы нацеливаемся на финиш в очках обеими машинами.

На подготовку команды к Монако повлиял пожар в боксах в Испании, но последствия инцидента были преодолены благодаря усилиям сотрудников на фабрике и партнёров, которые заменили повреждённое оборудование и запчасти, – эти усилия достойны Геркулеса. Мы также хотели бы поблагодарить другие команды за их помощь, которая подчёркивает, что в Формуле-1 царит спортивный дух.

Это первая гонка в сезоне, где мы будем использовать „суперсофт“ и „софт“. Согласно последним прогнозам погоды, ожидается сухой уик-энд. Как и всегда в Монако, квалификация будет иметь критическое значение, как и стратегия, чтобы сохранить набранные позиции. Мы привезём очередные новинки, и надеюсь, что мы продолжим прогрессировать. Мы с нетерпением ждём уик-энда», — цитирует Гиллана пресс-релиз команды.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android