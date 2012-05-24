Хаккинен: "Лотус" и "Мерседес" в этом году сильны
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Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен заявил, что верит в сильное выступление «Лотуса» и «Мерседеса» на Гран-при Монако.
«Я думаю, что „Лотус“ действительно в этом году является сильной командой. Точно так же я думаю и о „Мерседесе“, глядя на пилотаж Нико Росберга. Но пока трудно делать какие-то прогнозы относительно итогов Гран-при Монако, ведь сейчас только четверг», — цитирует Хаккинена BBC Sport.
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