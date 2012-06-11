Асмат: "Кэтерхэм" практически готов включиться в борьбу "середняков"

Исполнительный директор «Кэтерхэма» Риад Асмат подвёл итоги Гран-при Канады.

«Эту гонку всегда ждут с интересом, и уик-энд сложился для команды успешно. В пятницу мы смогли убедиться, как здорово работает наша гоночная бригада в условиях прессинга, и имеем полное право испытывать гордость за парней, которым удалось отремонтировать машину Хейкки, обеспечив ему возможность участия во второй тренировке. Квалификация показала, что мы сокращаем отставание от конкурентов из середины пелотона и продолжаем понемногу прибавлять в сравнении с ними. Это доказывает, сколь полезны для команды усилия всех сотрудников нашей базы.

Ну а в воскресенье мы вновь продемонстрировали, что практически готовы включиться в борьбу „середняков“, а с теми новинками, которые сейчас в процессе подготовки, нам, как мне кажется, будет по силам на протяжении всей дистанции демонстрировать такую же скорость, что и на стартовом отрезке прошедшей гонки», — цитирует Асмата пресс-служба «Кэтерхэма».