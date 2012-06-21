Баттон: я не уверен, что выбрал верное направление после Бахрейна

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон, выступающий за «Макларен», рассказал, что, вероятно, выбрал неправильное направление для развития машины после Гран-при Бахрейна.

«Надеюсь, что у меня сразу же будут хорошие ощущения от машины. Я прошёл много кругов на симуляторе с настройками, которые мы будем использовать, и я не считаю, что они преподнесут мне большой сюрприз. Если честно, они похожи на те, которые мы использовали в начале сезона. Но я не буду шокирован настройками, и мы должны разобраться с ними достаточно быстро.

Вы вносите изменения в машину, которые считаете корректными, и в нормальном мире они были бы правильными. Но в Бахрейне у нас были проблемы с задней частью машины. После этого я пробовал что-то иное и думал, что это поможет. Но не уверен, что выбрал верное направление», — цитирует Баттона Autosport.