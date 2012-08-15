Шестой этап RRC состоится в Смоленске 18-19 августа

Российская трасса «Смоленское кольцо», где стартовал в начале мая гоночный сезон RRC-2012, 18-19 августа примет уже шестой этап чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам Russian Racing Championship (RRC).

В предстоящий уик-энд на старт выйдут 7 классов отечественного кольца: «Туринг», «Супер-продакшн», «Туринг-лайт», «Национальный», «МитДжет», GT-Rus и Lada Granta Cup.

RRC возвращается в Смоленск со значительным пополнением – по сравнению с первым, майским этапом увеличилось не только количество классов, но и число чемпионов, которые в этих классах выступают. В классе «Туринг» выйдут на старт чемпион сезона-2011 в «Туринг-лайт» Александр Сотников и чемпион «Туринга» 2006 года Владимир Лабазов.

Впервые в истории отечественного автоспорта автомобили SEAT Leon будут соревноваться в новом зачёте — SEAT Super Copa в рамках класса «Туринг». Кубковые автомобили Seat обладают отличительной особенностью – они практически не поддаются модернизации. Выпущенные спортивным заводом, эти машины приезжают к стартовой прямой с 2-литровым двигателем мощностью в 300 л.с. и автоматической коробкой передач. Немного подкорректировать ход автомобиля можно лишь усилив жёсткость подвески. Первая в истории RRC тройка победителей станет известна на автодроме «Смоленское кольцо», сообщает официальный пресс-релиз организаторов первенства.