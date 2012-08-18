Предлагаем вашему вниманию видеозапись аварии гонщика команды «Прамак» Эктора Барберы за 11 минут до конца первой тренировки в Индианаполисе. Гонщик упал, и у пилота были диагностированы переломы 5-го, 6-го и 8-го позвонков, что сделало невозможным его дальнейшее участие в ходе уик-энда. В седло мотоцикла вернулся Тони Элиас, приехавший в США до начала уик-энда с целью заменить при необходимости Эктора. Кроме того, вызвала нарекания работа медиков, неподобающим образом эвакуировавших пилота с места аварии.
Видеозапись аварии Эктора Барберы на тренировке Гран-при Индианаполиса MotoGP
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