Боттас: мне нужно гоняться в 2013-м, я хочу быть в Формуле-1

Финский гонщик Валттери Боттас считает, что в сезоне-2013 ему необходимо принимать участие в гонках — и самым предпочтительным для него является вариант с «Уильямсом» в Формуле-1.
«Мне нужно гоняться, и я хочу быть в Формуле-1. Мне нужно больше пилотировать. Уже в этом году, во второй половине сезона, когда были большие перерывы между моим участием в пятничных тренировках, я чувствовал, что мне всё сложнее быстро найти свой ритм, особенно на новой трассе. Так что мне действительно нужно больше пилотировать, иначе улучшаться и поддерживать форму непросто. Во второй половине сезона часто происходило так, что к моменту, когда я находил ритм или понимал трассу, шины были уже изношены», — цитирует Боттаса Autosport.
Ранее в прессе появилась информация, что вскоре Боттас будет подтверждён в качестве боевого пилота «Уильямса».
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