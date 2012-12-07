IndyCar: Хантер-Рей будет выступать в сезоне-2013 под первым номером

Чемпион IndyCar сезона-2012 Райан Хантер-Рей выбрал на 2013 год для своего автомобиля первый номер. Отметим, что Хантер-Рей ранее традиционно использовал № 28, который напоминает о том, что число болеющих раком людей в Америке составляет около 28 миллионов.

«Решение перейти на первый номер в 2013 году было очень непростым. № 28 так много значит для нас, но мы поняли, что наша команда, спонсоры и партнёры заработали право выступать под первым номером.

Гонки под номером, напоминающим о раке, помогут одержать победу над раком. Первый номер с числом 28, включённым в дизайн, является очень важной деталью для меня лично, это предоставит возможность усилить послания о причинах рака, призывая наших партнёров и спонсоров стремиться к дальнейшему совершенствованию», — цитирует Хантер-Рея Autosport.