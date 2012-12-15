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Гутьеррес: нет смысла говорить, что я на 100 % готов к Формуле-1

Гутьеррес: нет смысла говорить, что я на 100 % готов к Формуле-1
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Мексиканский гонщик Эстебан Гутьеррес, подписавший контракт боевого пилота «Заубера» на сезон-2013, заявил, что не может говорить о 100 % готовности к дебюту в Формуле-1 в качестве основного пилота.

«Нет смысла говорить, что я на 100 % готов к Формуле-1, поскольку трудно судить об истинности этих слов. Но, безусловно, я делаю всё возможное, использую всё время работы на трассе, чтобы улучшить не только свой пилотаж, но и знание машины и обратную связь с командой», — цитирует Гутьерреса Totalrace.

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