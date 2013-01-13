Аль-Аттия готов предоставить Лёбу багги для участия в "Дакаре" в 2014-м
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Победитель «Дакара» 2011 года Нассер Аль-Аттия рассказал, что готов предоставить девятикратному чемпиону мира по классическому ралли Себастьену Лёбу багги своей команды для участия в марафоне 2014 года.
«Я буду с вами откровенен: Лёб в декабре приезжал в Катар и тестировал мой багги. И ему понравилось. Я сказал, что если он захочет прийти в следующем году, то я буду рад. Он был благодарен за то, что я оставляю дверь для него открытой. Наша команда вырастет в следующем году, мы планируем привезти пять машин для участия в гонке», — цитирует Аль-Аттию Motorsport-Total.
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