Форгьери: слишком жёсткий регламент сделал болиды Ф-1 одинаковыми

Бывший технический директор «Феррари» Мауро Форгьери посетовал, что слишком жёсткий регламент современной Формулы-1 привёл к тому, что все автомобили «выглядят одинаково».

«Теперь это всё напоминает мне картинг. Бьюсь об заклад, что если бы все машины были выкрашены в белый цвет, вы не могли бы различить их. У инженеров нет никаких свобод. Всё слишком сильно регламентировано. Это действительно абсурдно. Если вы видите какую-то новинку на одном болиде, то уже через неделю увидите такую же на многих других», — цитирует Форгьери Speed Week.