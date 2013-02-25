Форгьери: слишком жёсткий регламент сделал болиды Ф-1 одинаковыми
Поделиться
Бывший технический директор «Феррари» Мауро Форгьери посетовал, что слишком жёсткий регламент современной Формулы-1 привёл к тому, что все автомобили «выглядят одинаково».
«Теперь это всё напоминает мне картинг. Бьюсь об заклад, что если бы все машины были выкрашены в белый цвет, вы не могли бы различить их. У инженеров нет никаких свобод. Всё слишком сильно регламентировано. Это действительно абсурдно. Если вы видите какую-то новинку на одном болиде, то уже через неделю увидите такую же на многих других», — цитирует Форгьери Speed Week.
Комментарии
- 28 марта 2022
-
17:47
-
16:47
-
16:35
-
16:34
-
16:26
-
15:53
-
14:26
-
12:51
-
12:05
-
11:02
-
09:11
-
00:30
-
00:20
-
00:08
-
00:05
-
00:04
- 27 марта 2022
-
23:27
-
23:19
-
23:17
-
23:13
-
23:10
-
22:39
-
22:15
-
22:03
-
22:00
-
21:50
-
21:47
-
21:32
-
20:44
-
19:41
-
19:36
-
19:10
-
18:50
-
17:40
-
17:40
Партнерский контент