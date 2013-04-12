Лаверти выиграл первую квалификацию WSBK в Арагоне

В испанском Арагоне состоялась первая квалификационная сессия второго этапа Мирового супербайка (WSBK). Лучшее время показал Юджин Лаверти, вторым стал Чез Дэвис, а замкнул тройку Том Сайкс.

WSBK. Арагон. Первая квалификация:

1. Юджин Лаверти («Априлия») – 1:58.548

2. Чез Дэвис («БМВ») +0.104

3. Том Сайкс («Кавасаки») +0.339

4. Марко Меландри («БМВ») +0.396

5. Джонатан Рей («Хонда») +0.512

6. Сильвен Гвинтоли («Априлия») +0.596

7. Леон Камьер («Сузуки») +0.831

8. Жюль Клузель («Сузуки») +0.866

9. Лорис Баз («Кавасаки») +0.875

10. Давиде Гуильяно («Априлия») +1.051.