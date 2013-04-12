Лаверти выиграл первую квалификацию WSBK в Арагоне

В испанском Арагоне состоялась первая квалификационная сессия второго этапа Мирового супербайка (WSBK). Лучшее время показал Юджин Лаверти, вторым стал Чез Дэвис, а замкнул тройку Том Сайкс.
WSBK. Арагон. Первая квалификация:
1. Юджин Лаверти («Априлия») – 1:58.548
2. Чез Дэвис («БМВ») +0.104
3. Том Сайкс («Кавасаки») +0.339
4. Марко Меландри («БМВ») +0.396
5. Джонатан Рей («Хонда») +0.512
6. Сильвен Гвинтоли («Априлия») +0.596
7. Леон Камьер («Сузуки») +0.831
8. Жюль Клузель («Сузуки») +0.866
9. Лорис Баз («Кавасаки») +0.875
10. Давиде Гуильяно («Априлия») +1.051.