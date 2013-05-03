Марко: окончательные решения в "Ред Булл" принимаю я
Поделиться
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что именно его слово имеет в команде решающее значение.
«Я вместе с Кристианом являюсь директором „Ред Булл“. Я знаю обо всём, что происходит в команде, и при необходимости обсуждаю это с владельцем. Так что окончательные решения принимаю я», — цитирует Марко El Confidential.
Такую цитату испанское издание привело после высказываний Кристиана Хорнера о том, что у Марко нет в команде операционной должности и что Хорнер подчиняется только Дитриху Матешицу.
Комментарии
- 14 ноября 2026
-
01:01
-
00:40
-
00:08
- 13 ноября 2026
-
23:47
-
23:08
-
22:12
-
21:09
-
21:08
-
20:25
-
20:19
-
19:53
-
19:16
-
18:12
-
18:02
-
16:27
-
15:21
-
14:07
-
13:18
-
11:51
-
10:44
-
09:49
-
00:59
- 12 ноября 2026
-
23:12
-
22:12
-
21:11
-
20:10
-
19:12
-
18:15
-
17:36
-
16:50
-
16:05
-
15:37
-
15:07
-
14:35
-
14:24