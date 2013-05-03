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Марко: окончательные решения в "Ред Булл" принимаю я

Марко: окончательные решения в "Ред Булл" принимаю я
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что именно его слово имеет в команде решающее значение.

«Я вместе с Кристианом являюсь директором „Ред Булл“. Я знаю обо всём, что происходит в команде, и при необходимости обсуждаю это с владельцем. Так что окончательные решения принимаю я», — цитирует Марко El Confidential.

Такую цитату испанское издание привело после высказываний Кристиана Хорнера о том, что у Марко нет в команде операционной должности и что Хорнер подчиняется только Дитриху Матешицу.

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