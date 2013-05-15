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"Пирелли" надеется, что команды договорятся о проведении тестов в сезоне-2014

"Пирелли" надеется, что команды договорятся о проведении тестов в сезоне-2014
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Руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли» Пол Хембри выразил надежду на то, что команды смогут достигнуть соглашения о проведении тестов по ходу сезона-2014.

«В следующем сезоне у нас будет разве что машина 2011 года, и это никак не сможет нам помочь, ведь будут другие силовые установки. Думаю, что командам надо пересмотреть запрет на тесты. Не думаю, что „Феррари“ и некоторые другие команды оставят этот вопрос в покое. Я надеюсь, что удастся достичь компромисса и провести ограниченное, разумное количество тестов по ходу сезона», — приводит слова Хембри Reuters.

В начале мая команды уже обсуждали возможность возвращения тестов по ходу сезона-2014, однако «за» проголосовали лишь три команды – «Феррари», «Заубер» и «Маруся», все остальные высказались против.

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Новости. Авто
  • 24 октября 2026
  • 09:58