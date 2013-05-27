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"Хёндэ" завершила серию первых тестов cпецификации i20 WRC

"Хёндэ" завершила серию первых тестов cпецификации i20 WRC
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Команда «Хёндэ» провела первые тесты автомобиля i20 WRC, который должен выйти на старт чемпионата мира в 2014 году. Испытания состоялись во Франции. Машина прошла 350 километров по асфальтовому покрытию в течение трёх дней. Интересно, что команда не стала называть имя гонщика, работавшего на тестах.

«Это были напряжённые несколько месяцев в нашей команде, когда мы готовились к старту тестирования программы, чтобы успеть подготовиться к чемпионату мира по ралли. Мы составили интенсивный график тестирования до конца 2013 года, мы объездим всю Европу, чтобы оценить i20 WRC в разных условиях и на разных территориях. Пока мы не раскрываем конкретных мест испытаний или имена пилотов, но будьте уверены, что тестирование пройдёт на надлежащем уровне и будет дана оценка, ничего не будет оставлено на волю случая», — приводит слова руководителя команды Мишеля Нандана Autosport.

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Новости. Авто