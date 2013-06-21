Хорнер: запрет на тесты для молодых пилотов не будет наказанием для "Мерседеса"

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал позицию «Мерседеса», высказавшего мнение о том, что команда заслуживает не очень сурового наказания за тесты с «Пирелли».

Ранее представители немецкой компании выразили мнение, что заслуживают выговора за тесты с машиной модификации 2013 года. В худшем случае команда ожидает наказания в виде запрета на проведение молодёжных тестов, если Международный трибунал ФИА признает наличие нарушения правил.

«Они уже провели тесты со своими боевыми пилотами, так что запрет на проведение тестов для молодых пилотов – это не такое уж и наказание», — цитирует Хорнера Motorsport.