Немецкая прокуратура официально выдвинула обвинение против Экклстоуна

Немецкая прокуратура выдвинула официальное обвинение против промоутера Формулы-1 Берни Экклстоуна, обвиняемого в даче взятки, информирует BBC. Согласно обвинению, Экклстоун дал взятку в размере 44 миллионов долларов немецкому банкиру Герхарду Грибковски, когда шёл процесс продажи акций Формулы-1. Сам Экклстоун ранее утверждал, что Грибковски шантажировал его возможностью раскрытия ряда конфиденциальных данных, а потому называть выплаченные деньги взяткой некорректно.

Напомним, что сам Грибковски ранее был осуждён на восемь с половиной лет и отбывает свой срок в тюрьме в Мюнхене.