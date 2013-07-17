Немецкая прокуратура официально выдвинула обвинение против Экклстоуна
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Немецкая прокуратура выдвинула официальное обвинение против промоутера Формулы-1 Берни Экклстоуна, обвиняемого в даче взятки, информирует BBC. Согласно обвинению, Экклстоун дал взятку в размере 44 миллионов долларов немецкому банкиру Герхарду Грибковски, когда шёл процесс продажи акций Формулы-1. Сам Экклстоун ранее утверждал, что Грибковски шантажировал его возможностью раскрытия ряда конфиденциальных данных, а потому называть выплаченные деньги взяткой некорректно.
Напомним, что сам Грибковски ранее был осуждён на восемь с половиной лет и отбывает свой срок в тюрьме в Мюнхене.
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