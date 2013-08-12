Вольф: во 2-й половине сезона "Мерседесу" нужно сфокусироваться на стабильности

Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф призвал команду сосредоточиться на том, чтобы во второй половине сезона добиться стабильности и демонстрировать высокие результаты в гонках на регулярной основе, не слишком зацикливаясь на преодолении отставания по очкам от конкурентов.

«Если бы полгода назад мы говорили о возможности борьбы за победу в чемпионате или Кубке конструкторов, это казалось бы сумасшествием. Если взглянуть на наших конкурентов, то они были способны стабильно демонстрировать высокие результаты. Это то, чего нам необходимо достичь во второй половине сезона, несмотря на положение в чемпионате”, — приводит слова Вольфа Autosport.