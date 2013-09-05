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Проливной дождь помешал Стоунеру принять участие в тестах в Мотеги

Проливной дождь помешал Стоунеру принять участие в тестах в Мотеги
Авто / Мотогонки

Австралийский гонщик Кейси Стоунер, приглашённый командой «Хонда», не сумел провести тесты на трассе в Мотеги, на которой состоится 17-й этап MotoGP, запланированный на 27 октября.

Вчера, 4 сентября, на японской трассе были точно такие же погодные условия, из-за чего Стоунер также не сумел провести испытания. Но сама команда «Хонда» останется в Мотеги, несмотря на «нелётную погоду».

Следующая серия тестов состоится 2-3 октября, и проведёт их при условии, что погода будет хорошей, тоже Стоунер, сообщает Gpupdate.

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