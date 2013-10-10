Перес: взрывы покрышек в Ф-1 — это просто неприемлемо

Пилот «Макларена” Серхио Перес считает неприемлемым то, что в ходе гонки Гран-при Кореи на его болиде после блокировки колёс взорвалась правая передняя шина.

»Деградация шин – это часть игры, это часть Формулы-1. Это то, с чем приходится иметь дело всем пилотам и всем командам Формулы-1, стараясь извлечь максимум из работы шин.

Очевидно, что очень печально, когда вы боретесь с машиной больше, чем один или два круга, вы разрушаете покрышки. Возникает вопрос, сможете ли вы придерживаться изначальной стратегии или придётся менять её. Это всё довольно хитро.

Но что совершенно недопустимо, так это взрывы покрышек. Я думаю, что это определённо недопустимо, как с точки зрения пилотов, так и с точки зрения команд.

Это в первый раз, когда мы видим, как шина взрывается при блокировке колеса. Потом мы слышим, что это нормально. Я думаю, что это совершенно ненормально.

Полагаю, блокировка колёс — не редкое явление. Это болиды Формулы-1, так что вполне нормально, что вы можете заблокировать колёса. Но что является ненормальным, так это взрывы шин. Это просто неприемлемо”, — приводит слова Переса Autosport.