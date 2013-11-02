В субботу, 2 ноября, в 12:10 по московскому времени начнётся первая гонка этапа серии GP2 в Абу-Даби на трассе «Яс Марина».

Накануне финального этапа шансы на чемпионский титул сохраняют четыре пилота: в борьбу с Фабио Ляймером и Сэмом Бёрдом теоретически могут вступить Фелипе Наср из «Карлина» и лидер «Рапакса» Стефано Колетти. Отметим, что с первого места будет стартовать Маркус Эрикссон.

«Чемпионат.com» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой можно будет по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция первой гонки серии GP2 в Абу-Даби.