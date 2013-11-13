Маркес – лучший во второй день тестов MotoGP в Валенсии, Лоренсо — второй

Новый чемпион мира Марк Маркес показал лучший результат во второй день тестов MotoGP в Валенсии. Гонщик «Хонды» превзошёл результат первого дня ещё в утренней сессии и сумел проехать ещё быстрее в вечерней сессии, показав результат 1:30.536.
Хорхе Лоренсо был вторым, отстав на 0.232. Третьим стал партнёр Маркеса по «Хонде» Дани Педроса.
MotoGP. Тесты. Второй день. Валенсия
1. Марк Маркес («Хонда») — 1:30.536
2. Хорхе Лоренсо («Ямаха») +0.232
3. Дани Педроса («Хонда») +0.412
4. Штефан Брадль («Хонда») +0.454
5. Альваро Баутиста («Хонда») +0.672
6. Брэдли Смит («Ямаха») +0.861
7. Валентино Росси («Ямаха») +0.878
8. Андреа Довициозо («Дукати») +1.125
9. Пол Эспаргаро («Ямаха») +1.300
10. Андреа Янноне («Дукати») +1.308
11. Кэл Кратчлоу («Дукати») +1.578
12. Микеле Пирро («Дукати») +1.937
13. Ники Хэйден («Хонда») +2.040
14. Йонни Эрнандес («Дукати») +2.264
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