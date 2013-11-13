Маркес – лучший во второй день тестов MotoGP в Валенсии, Лоренсо — второй

Новый чемпион мира Марк Маркес показал лучший результат во второй день тестов MotoGP в Валенсии. Гонщик «Хонды» превзошёл результат первого дня ещё в утренней сессии и сумел проехать ещё быстрее в вечерней сессии, показав результат 1:30.536.

Хорхе Лоренсо был вторым, отстав на 0.232. Третьим стал партнёр Маркеса по «Хонде» Дани Педроса.

MotoGP. Тесты. Второй день. Валенсия

1. Марк Маркес («Хонда») — 1:30.536

2. Хорхе Лоренсо («Ямаха») +0.232

3. Дани Педроса («Хонда») +0.412

4. Штефан Брадль («Хонда») +0.454

5. Альваро Баутиста («Хонда») +0.672

6. Брэдли Смит («Ямаха») +0.861

7. Валентино Росси («Ямаха») +0.878

8. Андреа Довициозо («Дукати») +1.125

9. Пол Эспаргаро («Ямаха») +1.300

10. Андреа Янноне («Дукати») +1.308

11. Кэл Кратчлоу («Дукати») +1.578

12. Микеле Пирро («Дукати») +1.937

13. Ники Хэйден («Хонда») +2.040

14. Йонни Эрнандес («Дукати») +2.264