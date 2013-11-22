Марко: Уэббер внёс свой вклад в развитие "Ред Булл" и воспитание Феттеля

Гонщик «Феррари» Фернандо Алонсо и советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сожалеют о расставании с одним из самых уважаемых членов паддока, гонщиком «Ред Булл» Марком Уэббером.

«Марк величайший талант. Он великий спортсмен. Я очень его уважаю. Он гонщик старой школы, с большой любовью и преданностью относящийся к автоспорту. Нам будет не хватать его в Формуле-1. Новое поколение гонщиков другое – не лучше и не хуже, оно просто другое, и именно потому нам так будет не хватать гонщика старой школы», — приводит слова Алонсо официальный сайт Формулы-1.

«Марк был частью всех четырёх завоёванных нами Кубков конструкторов и внёс значительный вклад в достижение этих побед. Но, возможно, более важным стоит считать его вклад в развитие команды и воспитание чемпиона в лице Себастьяна Феттеля. Как только Себастьян появился в команде, Марк был быстрее него и служил для Феттеля ориентиром. Это было не просто для Марка, особенно учитывая, что ему так и не удалось стать чемпионом мира, но сейчас всё это уже в прошлом» — сказал Хельмут Марко.