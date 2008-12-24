Мосли: нам необходим независимый поставщик моторов

Президент ФИА Макс Мосли отметил небходимость в независимом поставщике двигателей для команд Ф-1, опасаясь ухода ещё одного или двух производителей из Королевских автогонок.

«Я думаю, что нам необходимо иметь как минимум одного независимого поставщика двигателей. Это связано с риском потерять ещё одного или двух производителей», — цитирует Мосли Motoring.co.za.