Мосли: нам необходим независимый поставщик моторов
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Президент ФИА Макс Мосли отметил небходимость в независимом поставщике двигателей для команд Ф-1, опасаясь ухода ещё одного или двух производителей из Королевских автогонок.
«Я думаю, что нам необходимо иметь как минимум одного независимого поставщика двигателей. Это связано с риском потерять ещё одного или двух производителей», — цитирует Мосли Motoring.co.za.
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