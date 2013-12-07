Булье: уверены, что сделка с "Квантумом" состоится, но время поджимает

Руководитель «Лотуса» Эрик Булье рассказал о финансовой ситуации в команде. После того как был заключён контракт с Пастором Мальдонадо, удалось найти средства на ближайшее время благодаря спонсору гонщика венесуэльской нефтяной компании PDVSA. Но на долгосрочную перспективу вопросы о финансовой состоятельности «Лотуса» всё так же остаются. Команда по-прежнему надеется на заключение сделки с «Квантумом».
«Мы по-прежнему уверены, что сделка состоится. Но нас поджимает время. Очевидно, что контракт с Пастором принёс нам некоторое облегчение на ближайшее время. К сожалению, как я уже сказал, нас поджимает время. Мы по-прежнему получаем поддержку от Genii Capital, но сделка с „Квантумом“ лучшее, что может произойти. Мы должны подготовить машину для сезона-2014 в ближайшие восемь недель», — приводит слова Булье Sky Sports.
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