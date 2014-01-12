Сордо: на Ралли Монте-Карло я чувствую себя по-настоящему комфортно

Гонщик «Хёндэ» Дани Сордо заявил, что на дебютном для его команды этапе WRC Ралли Монте-Карло главной целью для него и его партнёра Тьерри Нёвиля будет сбор как можно более полной информации для развития машины.

«На этом этапе я чувствую себя по-настоящему комфортно, я комфортно чувствую себя на этой трассе, хотя это и очень непредсказуемое ралли. Здесь всё может произойти, например, исходя из погодных условий. Мы хотим добраться до финиша и дать команде как можно больше информации, чтобы продолжить развивать машину. Хотя официально мы и пришли в команду только месяц назад, у нас уже хорошие ощущения. У нас было несколько дней тестов в декабре и один дополнительный день на этой неделе. Нашей целью было как можно лучше узнать машину. Первое впечатление хорошее, хотя все мы и знаем, что работы предстоит ещё много», — цитирует Сордо Crash.