Джордан Кинг продолжит выступать за "Карлин" в Формуле-3

Чемпион британской Формулы-3 Джордан Кинг останется в команде «Карлин» на второй сезон в европейской Ф-3. В 2013 году 19-летний британец выступал в двух чемпионатах, завершив сезон в европейской Формуле-3 на шестом месте и выиграв британский чемпионат.

«Я очень рад работать с „Карлином“, мы продолжим действовать на волне импульса, полученного в конце 2013 года. В прошлом году я многому научился, и тот опыт, который мы получили за зиму, поможет нам», — цитирует Кинга Autosport.