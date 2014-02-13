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Джордан Кинг продолжит выступать за "Карлин" в Формуле-3

Джордан Кинг продолжит выступать за "Карлин" в Формуле-3
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Чемпион британской Формулы-3 Джордан Кинг останется в команде «Карлин» на второй сезон в европейской Ф-3. В 2013 году 19-летний британец выступал в двух чемпионатах, завершив сезон в европейской Формуле-3 на шестом месте и выиграв британский чемпионат.

«Я очень рад работать с „Карлином“, мы продолжим действовать на волне импульса, полученного в конце 2013 года. В прошлом году я многому научился, и тот опыт, который мы получили за зиму, поможет нам», — цитирует Кинга Autosport.

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