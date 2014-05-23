Деннис: «Макларен» с радостью примет Алонсо, если он решит вернуться

Руководитель McLaren Group Рон Деннис заявил о том, что «Макларен» с распростёртыми объятьями встретит Фернандо Алонсо, если тот вдруг решит вернуться в британскую команду. Следует отметить, что Алонсо расставался с «Маклареном» не в самых лучших отношениях, после сезона в качестве напарника Льюиса Хэмилтона.

«Алонсо будет с радостью встречен в „Макларене“, разумеется, если он зхаочет и сможет вернуться. Вас удивляет, что я так говорю о Фернандо? Я стараюсь не иметь никаких проблем с ним, кроме того, самое важное — это вновь бороться за победы», — приводит слова Денниса итальянская пресса.