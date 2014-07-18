Трагедия с «Боингом-777» на Украине может вызвать новые слухи об отмене ГП в РФ

Шокирующие новости о сбитом «Боинге-777», следовавшем рейсом Амстердам – Куала-Лумпур, неподалёку от российской границы усилят прессинг на организаторов Гран-при России Формулы-1, которые уже вынуждены были опровергать слухи о возможной отмене гонки из-за ситуации с Крымом.

Резервный пилот “Кэтерхэма” голландец Гидо ван дер Гарде прокомментировал трагедию в своём микроблоге.

“Эта новость действительно коснулась меня. Я часто летал рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур. Мысленно я со всеми семьями пострадавших”, — написал ван дер Гарде в своём “твиттере”.