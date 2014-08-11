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Подозреваемым в краже медкарты Шумахера оказался сотрудник вертолётной компании

Подозреваемым в краже медкарты Шумахера оказался сотрудник вертолётной компании
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Появились первые подробности о личности подозреваемого в краже данных медицинской карты Михаэля Шумахера, который недавно повесился в тюремной камере, где он содержался после ареста.

Согласно информации швейцарского издания Sonntag, этим человеком оказался шеф администрации вертолётной компании, отвечавшей за перевозку Шумахера из госпиталя Гренобля в реабилитационную клинику Лозанны. 54-летний немец проживал со своей подругой в швейцарском кантоне Санкт-Галлен.

Давний друг подозреваемого описал его как человека, заслуживающего доверия.

“Он никогда не говорил о финансовых проблемах. Он был таким, как всегда. Я бы никогда не подумал, что он способен на нечто подобное”, — отметил друг подозреваемого.

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