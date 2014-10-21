Организаторы Формулы-Е представили конфигурацию трассы в Майами

Организаторы чемпионата Формулы-E презентовали конфигурацию уличной трассы в Майами, которая примет этап гонок на электромобилях 14 марта 2015 года.

Трасса длиной 2,17 км, в которую входит восемь поворотов, располагается в центре Майами (штат Флорида), неподалёку от залива Бискейн.

“Я рад приветствовать Формулу-Е в Майами. Мы гордимся тем, что входим в число элитной группы, включающей в себя города, принимающие чемпионат Формулы-Е”, — приводит слова мэра Майами Томаса Регаладо официальный сайт серии.

С конфигурацией трека можно ознакомиться здесь: Уличная трасса Майами.