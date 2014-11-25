Тодт намерен вновь обсудить с командами предложения по сокращению расходов

Президент ФИА Жан Тодт намерен вновь предпринять попытку склонить команды Формулы-1 к сокращению расходов. Дебаты на эту тему будут проходить на встрече, запланированной на 25 ноября в Женеве.

“Мы знаем, что Формула-1 стоила больших денег на протяжении десятилетий. На данный момент в Ф-1 есть четыре основные проблемы: снижение затрат в целом, оптимизация шоу, уменьшение затрат на единицу мощности для частных команд и попытка сохранения всех команд на борту.

В прошлом мы предложили командам идею сокращения расходов без ограничений на развитие, за счёт ограничения количества изготовленных деталей. Среди членов ФИА, владельцев коммерческих прав и шести команд, представленных в стратегической группе, я был единственным, кто призвал к сокращению количества запасных частей для уменьшения расходов. Но другие это не поддержали.

Потом мы обсуждали потолок бюджетов. Даже “Лотус” сейчас говорит о том, что Формула-1 обходится слишком дорого, и у нас должны быть ограничения на бюджет, против которого голосуют.

Таким образом, мы хотим снова представить различным заинтересованным сторонам стратегической группы те же предложения, которые были ранее отклонены. Хотят ли они ограничения на бюджеты? Хотят ли они поддержать предложения по сокращению расходов? Посмотрим”, — приводит слова президента ФИА BT Sport.