Хайдфельд: надеюсь, в Малайзии будет достаточно светло

Пилот «БМВ-Заубер» Ник Хайдфельд поделился своим мнением о предстоящем Гран-при Малайзии Формулы-1.

«Для меня „Сепанг“ — это хороший требовательный автодром. В прошлом году мне удалось совершить там несколько красивых обгонов. Жара станет проблемой, особенно в сочетании с высоким уровнем влажности. Однако у меня никогда не возникало проблем, а в этом году я в особенно хорошей форме. В Малайзии после обеда и ближе к вечеру часто бывали ливни. Расписание нынешнего сезона повышает шансы на то, что мы как раз окажемся на трассе во время одного из таких ливней. Надеюсь, при этом видимость останется достаточной.

Мне в Малайзии всегда комфортно. Все мероприятия Petronas, в которые я вовлечён, дали мне возможность познакомиться со страной, к тому же я был здесь и во время отпуска. В этом году до этапа у нас не будет много времени, но какие-то мероприятия запланированы на вторник и среду. В том числе, конечно, посещение башен-близнецов Petronas в Куала-Лумпуре. Они всегда меня восхищают, особенно ночью, когда подсвечены иллюминацией», — цитирует Хайдфельда официальный пресс-релиз «БМВ-Заубер».