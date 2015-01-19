Тост: Ферстаппен наберёт очки сразу же, если «Торо Россо» даст ему годный болид

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост заявил, что новичок команды Макс Ферстаппен будет набирать очки с первой же гонки Формулы-1, если команда построит подходящий болид.

«Я видел Ферстаппена два года назад в чемпионате по картингу и был весьма впечатлён его скоростью и тем, как он контролировал машину. Я убеждён, что если мы дадим ему хорошую машину, он начнёт сразу же набирать очки. Это будет та же история, что с Даниилом. Я не ожидаю никаких проблем для него. Он будет хорошо готов к Мельбурну.

В прошлом году в это же время мне задавали те же вопросы про возраст Квята. Макс приходит в Формулу-1 с 10-летним опытом, включая картинг, и если вы вернётесь на 20 лет назад, то тогда сценарии были совсем другими. Сейчас формульной машиной можно управлять в 15 лет. Правила ФИА позволяют это, и потому возможно в 16-17 лет приходить в Ф-1. Времена изменились, и теперь смотрят не на возраст пилота, а на его скорость.

Многие пилоты в 24 года слишком медленны для Ф-1. А есть очень молодые и очень быстрые гонщики, которые будут здесь хорошо выступать. Я уверен, что Макс сделает это, если мы дадим ему подходящую машину», — приводит слова Тоста Autosport.