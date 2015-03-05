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«Макларен» хотел вернуть Хаккинена в Ф-1 в 2006 году

«Макларен» хотел вернуть Хаккинена в Ф-1 в 2006 году
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“Макларен” хотел вернуть двукратного чемпиона мира Мику Хаккинена в Формулу-1 в 2006 году, утверждает эксперт финского телеканала MTV3 Оскари Саари в своей новой книге о враче британской команды Аки Хинтсе. Ранее было известно, что после выхода в отставку Хаккинена “Уильямс” предпринимал попытку вернуть его в Королевские автогонки.

“Макларен” отказался от своей идеи после консультаций с Хинтсой, который был очень близок к Хаккинену. Доктор был вызван в Англию, и руководитель команды Рон Деннис спросил его: “Аки, как вы думаете, сможет ли Мика вернуться в Формулу-1”. На это доктор ответил: “Нет никаких шансов. Я искренне так считаю и не стану лгать”. В книге предполагается, что после четырёхлетнего перерыва финну было бы крайне затруднительно вернуться в Королевские автогонки, сообщает Inautonews.

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