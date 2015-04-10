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Риккардо: на данный момент «Ред Булл» — третья по силе команда на Гран-при Китая

Риккардо: на данный момент «Ред Булл» — третья по силе команда на Гран-при Китая
Авто / Формула-1 0

Пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо, выступающий в составе «Ред Булл», заявил, что его команда по итогам пятницы является третьей по силе после «Мерседеса» и «Феррари» на Гран-при Китая.

«Мы, кажется, немного приблизились, но «Мерседес» всё равно быстрее. «Феррари» немного ушла вперёд, но мне кажется, что и мы сделали шаг вперёд. Думаю, что мы точно быстрее «Уильямса». Они всегда бывают немного сильнее в субботу, но на данный момент «Ред Булл» — третья по силе команда. И мы постараемся как минимум остаться на этом же уровне», — приводит слова Риккардо F1i.

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