Хюлькенберг поделился впечатлениями от дебюта в WEC

Пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг прокомментировал свой дебют в гонках на выносливость. Немец выступил за «Порше» в гонке «6 часов Спа» и занял шестое место.

«Я всю гонку комфортно себя чувствовал за рулём. Проехал двойной отрезок на одном комплекте резины, что было тяжело для резины.

Интересным опытом была работа с трафиком. Я получил от неё удовольствие, хотя не избежал пары неудачных моментов. Иногда время для обгона подходящее, а иногда и не очень», — передаёт слова Хюлькенберга GP Update.