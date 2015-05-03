Хюлькенберг поделился впечатлениями от дебюта в WEC
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Пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг прокомментировал свой дебют в гонках на выносливость. Немец выступил за «Порше» в гонке «6 часов Спа» и занял шестое место.
«Я всю гонку комфортно себя чувствовал за рулём. Проехал двойной отрезок на одном комплекте резины, что было тяжело для резины.
Интересным опытом была работа с трафиком. Я получил от неё удовольствие, хотя не избежал пары неудачных моментов. Иногда время для обгона подходящее, а иногда и не очень», — передаёт слова Хюлькенберга GP Update.
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